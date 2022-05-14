Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı

14.05.2022 17:58

Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktıPençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı

ANKARA -Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi."

Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı

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3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e çıktı - Son Dakika
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