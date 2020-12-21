Son dakika haberi... MSB'den yükümlüler için askerlik yoklamasına ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... MSB'den yükümlüler için askerlik yoklamasına ilişkin duyuru Açıklaması

21.12.2020 14:25
Son dakika haberi... MSB'den yükümlüler için askerlik yoklamasına ilişkin duyuru Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile Askeralma Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile Askeralma Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

MSB Askeralma Genel Müdürlüğünün internet sitesinden 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince 2021'de yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince ertelemeleri 2021 içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerektiği belirtilen duyuruda, ayrıca 2002 ve daha yaşlı doğumlulardan erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresinde silah altına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerektiği kaydedildi.

Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak amacıyla e-Devlet üzerinden başvurmaları veya bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri istenen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.

Engelli yükümlülerin, e-Devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınarak Milli Savunma Bakanlığına asker alma işlemleri için paylaşılmasına açık rıza onayı vermeleri gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni vasisinin en yakın askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini tamamlatması gerekmektedir.

2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. 2'nci madde kapsamında bulunan yükümlüler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar mazeretsiz olarak yoklamalarını yaptırmamaları, mazeretlerini gösterir belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerimizde bulundurmamaları halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutularak haklarında aynı kanunun 24'üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Milli, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MSB'den yükümlüler için askerlik yoklamasına ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika


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