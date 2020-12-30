Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşuna katıldı - Son Dakika

Ayrıca görev sırasında havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eğitim görevinde uçuşa bizzat iştirak etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, 1 HİK, 2 F-4, 2 F-16 ve 1KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz eğitim görevi icra edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Doğu Akdeniz semalarında eğitim görevi icra eden ekibe bizzat katıldı.

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