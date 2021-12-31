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Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

31.12.2021 10:53
Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor" denildi.


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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Şehit, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! MSB: DSİ personelini şehit eden 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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