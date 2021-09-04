MSB: "Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

- TSK tarafından Irak'ın Kuzeyinde Gara Bölgesinde icra edilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK Terör Örgütü sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun da bulunduğu toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir."