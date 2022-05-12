GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı

12.05.2022 19:07

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/ YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.

GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı
GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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