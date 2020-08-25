Son dakika haberi... MSB: Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 asker şehit oldu (2) - Yeniden - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan düşüp, ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ile Mersin'da meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin Taşucu Limanı'na (KKTC'ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.