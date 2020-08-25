Son dakika haberi! MSB: "Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında...
Son dakika habere göre MSB: "Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24...
MSB: "Hakkari/ Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:04
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! MSB: 'Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında... - Son Dakika
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