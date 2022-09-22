Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Operasyonu bölgesindeki üs bölgesine havan tacizinde bulunan PKK/ YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika