Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

22.09.2022 20:49
Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Operasyonu bölgesindeki üs bölgesine havan tacizinde bulunan PKK/ YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLAR
500
Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi Msb: 14 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, TSK, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
18:58 Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam
18:28 Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 20:51:01. #1.13#
SON DAKİKA: Saldırı girişimleri karşılıksız kalmadı! Zeytin Dalı bölgesinde çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement