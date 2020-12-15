Son dakika haberi: MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı...
15.12.2020 10:10
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Fırat, Huzur, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: MSB: 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı... - Son Dakika
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