Son dakika haberi: MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı...

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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