Son dakika haberi! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist,...
Son dakika gündem haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi."
Haftanin, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist,... - Son Dakika
Son Dakika Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı