Son dakika haberi: MSB: İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçak kaza kırıma uğradı, 2 pilot sağ kurtarıldı (2) - Son Dakika

2 PİLOTUN DA SAĞLIK DURUMU İYİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sağ kurtarılan 2 pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.