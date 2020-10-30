Son dakika haberi: MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit...
30.10.2020 18:08
Son dakika gelişmesine göre MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
MSB: " İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." - ANKARA
Deprem, Milli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: MSB: 'İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit... - Son Dakika
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