Son dakika haberi... MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi."
07.01.2021 16:40
Bir son dakika haberine göre MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.
MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/ YPG'li teröristi saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." - ANKARA
YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.' - Son Dakika
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