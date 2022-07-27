Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi

27.07.2022 09:56
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi MSB: 'Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle... MSB: 'Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle... MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi. MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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