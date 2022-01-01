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Son dakika haberi: MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

01.01.2022 11:25
Son dakika haberi: MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.


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kandil, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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