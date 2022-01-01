MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika