Son dakika haberi: MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Son dakika haberi... MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/ YPG'li terörist Nusaybin'de hudut karakolumuza, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:45 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: MSB: 'Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. - Son Dakika
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