Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı - Son Dakika
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Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

24.06.2022 12:55
Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" denildi.


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Kaynak: DHA

Azerbaycan, Marmaris, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı - Son Dakika
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