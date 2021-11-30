Son dakika haberleri! Kasım ayında 169 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kasım ayında 169 terörist etkisiz hale getirildi

Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara:

"2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır"

"Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

" Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve sınır ötesinde 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere toplam 61 operasyon icra edildiğini ve 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kasım ayında ise 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"Kasım ayında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır"

Sınırların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğuna dikkat çeken Binbaşı Kara,"İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu.

Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 372 kilogram uyuşturucu, bin paket sigara, 186 adet muhtelif silah ve 164 adet cep telefonu ele geçirildiği bilgisini veren Binbaşı Kara, sınırların güvenliği ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlandığını aktardı.

"1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü şekilde dönmüştür"

Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Binbaşı Kara, "Bu faaliyetlerimiz sonucunda; yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Ayrıca, 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş, terör örgütünün zarar vererek kapattığı ve Türkiye tarafından yeniden eğitim ve öğretime açılan bin 325 okulda 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlanmış, 500'den fazla cami ve kilise onarılarak hizmete açılmıştır" şeklinde konuştu.

"Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir"

Libya'da da askeri eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini veren Binbaşı Kara, "Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 974 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 5 bin 43 Mayın/EYP ve patlamamış mühimmat tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Trablus'ta faaliyete geçirdiğimiz hastane ile bugüne kadar yaklaşık 20 bin Libyalı kardeşimize sağlık desteği verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs

Binbaşı Kara, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan provokatif tutumunu gereksiz NAVTEX/NOTAM/NOTMAR ilanlarıyla da sürdürmektedir. 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası ile bayram/ tatil dönemlerinde tatbikat-eğitim faaliyetlerinden kaçınılmasını kapsayan Moratoryum periyodunu 59 kez ihlal etmiştir.

Bu çerçevede, Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir."

ABD ile görüşmeler

Türkiye ile ABD arasında yüksek düzeyli savunma grup toplantısının 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde Washington'da icra edildiğini hatırlatan Binbaşı Kara, dört yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

FETÖ ile mücadele

15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 253 personel ihraç edildiğini bin 201 personel hakkında ise idari süreç devam ettiğini söyleyen Binbaşı Kara, "1 Ocak -30 Kasım 2021 tarihleri arasında; 3 bin 608 personel kamu görevinden çıkarılmış, 663 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 196 personel göreve iade edilmiş, 22 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.