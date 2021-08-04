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Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi - Son Dakika

Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

04.08.2021 09:10
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi - Son Dakika


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