GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, yayımladığı mesajında "Silah arkadaşımız 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.