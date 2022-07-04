Msb: Uzman Çavuş Serhat Bal Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Uzman Çavuş Serhat Bal Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

04.07.2022 15:05
Msb: Uzman Çavuş Serhat Bal Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Serhat Bal’ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş Serhat Bal'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu bildirildi. Açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2022 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Serhat Bal şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Uzman Çavuş Serhat Bal Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika

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