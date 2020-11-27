Son dakika haberi! MSB: "PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi" - Son Dakika

MSB: " PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.