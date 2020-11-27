Son dakika haberi! MSB: "PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi" - Son Dakika

Son dakika haberi! MSB: "PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi"
27.11.2020 15:10
Son dakika haber: MSB: "PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi" Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildiğini açıkladı.
MSB: " PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.
Son Dakika Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Alev Alev dizisinde alkış toplayan sahne! Cemre, yıllarca kendisine psikolojik şiddet uygulayan eşine meydan okudu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum