Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

04.10.2022 09:56
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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