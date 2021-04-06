PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
06.04.2021 09:51
PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
PKK/ YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakalığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.
Son Dakika Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan "Akoin"i kullanacak Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti