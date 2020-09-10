MSB, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatından fotoğraflar paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ortaklaşa düzenlenen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020' tatbikatından fotoğraflar paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:12 - Kaynak: İHA
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