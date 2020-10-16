Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD- YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, geçen 1 ay içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgileri paylaştı. Terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla yurt içinde 5'i büyük çaplı, 8'i orta çaplı, yurt dışında 2 büyük, 6 orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiği belirtilen açıklamada, "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 139 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Diğer yandan Irak merkezi yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim'de imzalanan ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşmanın önemli olduğunu değerlendiriyor ve destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sınır güvenliği hat safhada

Milli Savunma Bakanlığı tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde birçok sığınağın kullanılamaz hale getirildiği ve kaçakçılık malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında ise 139 kilometre olmak üzere toplam 971 kilometre Modüler Beton Duvar (MBD) inşa edilerek hudut emniyet tedbirlerinin artırıldığı vurgulandı. Açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriyelilerin huzur ve güvenliği ile hudutların emniyetinin sağlanması maksadıyla da faaliyetlerin büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

" Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir"

Ermenistan'ın anlaşmalarla yasaklanmış silah ve mühimmat kullanarak masum sivilleri, sivil yerleşim yerleri ile kamu binalarını hedef alarak aleni olarak savaş ve insanlık suçu işlediği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan, bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, Ermenistan'da PKK/YPG'lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleri, PKK/YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur. Bölgede barış ve istikrar için Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan, meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatan topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak maksadıyla kendi topraklarında başlattığı harekatı başarıyla sürdürmektedir."

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin 12 Ekim'den itibaren kıta sahanlığı içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerine yeniden başladığı hatırlatılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'den adeta dışlanarak bölgedeki doğal kaynakların paylaşılmasına yönelik girişimler kesinlikle kabul edilmeyecektir" denildi.

Tatbikatlar kararlılıkla devam ediyor

Milli güvenlik ve sınırların korunması kapsamında daima hazır ve nazır olunduğu ve bu kapsamda da bir dizi tatbikat düzenleneceği belirtilen açıklamada şunlar yer aldı:

"17-27 Ekim tarihleri arasında mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla İzmir Körfezi'nde NATO Deniz Mayın Grubu, Romanya, Bulgaristan ve ABD unsurlarının katılımıyla ev sahipliğimizde Nusret Tatbikatı icra edilecektir. 18-21 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla ateş serbest faaliyeti icra edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silah ve sistemlerle gerçek mühimmatın da kullanılacağı eğitimlerle silah sistemlerimizin etkinliğinin, ateş gücünün, personelimizin yüksek eğitim seviyesinin ve kuvvetler arası koordinasyonun ortaya konulması hedeflenmektedir. 26 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında ise Konya'da Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla tehdit altında personel kurtarmaya yönelik Milli Anadolu Ankası Tatbikatı icra edilecektir."

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi"

FETÖ ile mücadelenin de ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA