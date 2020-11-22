Son dakika haberi... MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Son dakika haberi... MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi"
22.11.2020 11:08
Son dakika haberler... MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Dz.Yb.Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 22 Kasım 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı. (1) MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Dz.Yb.Nadide Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 22 Kasım 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı. (1)
MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"
MSB: " (Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"
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