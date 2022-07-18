Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ömer Faruk Civelek için MSB'nin internet sitesinde bir taziye mesajı yayınladı. Akar'ın mesajı şöyle:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika

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