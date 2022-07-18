Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

18.07.2022 02:57
Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit düştüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ömer Faruk Civelek için MSB'nin internet sitesinde bir taziye mesajı yayınladı. Akar'ın mesajı şöyle:

"Kahraman arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Son Dakika
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