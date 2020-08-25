Son dakika haberi! MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında... - Son Dakika
Son dakika haberi! MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında...
Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MSB: "Trablus- Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
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26.08.2020 05:25:22. #1.12#
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