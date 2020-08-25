Son dakika haberi! MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında...

Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB: "Trablus- Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 23:10

Kaynak: İHA

Son Dakika

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi

Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi

Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi

ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı

iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı