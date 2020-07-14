Son dakika haberi... MSB: Türk-Rus devriyesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi... MSB: Türk-Rus devriyesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi
Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de icra edilen 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti sırasında teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenlendiğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de icra edilen 21'inci Türkiye- Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti sırasında teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenlendiğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde icra edilen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:22 Kaynak: DHA
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