Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/ YPG bağlantılı bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."
(İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terörist yakalandı - Son Dakika