Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/ YPG bağlantılı bir teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."

(İHA)