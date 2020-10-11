Son dakika haberi | MSB: Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir
11.10.2020 11:22
Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadelerine yer verdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.
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