Son dakika haberi! MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini... - Son Dakika
Son dakika haberi! MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/ YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
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23.07.2020 17:16:53. #1.13#
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