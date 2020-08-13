Son dakika haberi... MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha...
Son dakika habere göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:25
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... MSB: 'Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha... - Son Dakika
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