MSB: " Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/ YPG 'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:58

Kaynak: İHA

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