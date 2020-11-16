Son dakika haberi... MSKÜ'de akademik yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) 2020-2021 akademik yılı açılışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Anıt Şeref Defterini de imzalayan Çiçek, MSKÜ ailesi olarak büyük bir mutluluk, heyecan ve gururla 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı akademik açılışını gerçekleştirmek üzere huzurda bulunduklarını yazdı.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana ülkenin bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunma, nitelikli bir yükseköğrenim ve araştırma sunma amacında olduğunu belirten Çiçek, deftere şunları kaydetti:

"Ülkeler arası teknolojik rekabetin yükseldiği günümüzde zihnimizi aydınlatan bilim meşalesinden feyz alarak ilkelerinin ışığında yürümeye devam ediyoruz. Gücümüzü ve inancımızı şanlı tarihimizden ve cumhuriyetimizin erdemlerinden alıyoruz. Geride bırakmak üzere olduğumuz senenin ilk aylarından beri küresel salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamalar oldu. Fakat üniversitemizin dinamik gücü, akademik personelimizin donanımı, idari personelimizin özverili çalışmaları sayesinde bu süreci en iyi şekilde yönetiyoruz."

Geleceğin mimarları gençleri ülkesini, bayrağını, bilimi ve kültürünü seven şahsiyet sahibi bireyler olarak yetiştirdiklerini vurgulayan Çiçek, muasır medeniyet seviyesine çıkma ülküsü ve ilkesi doğrultusunda çalışmalara hiç durmadan devam ettiklerini bildirdi.

Bütün gücü ülkenin ve bölgenin kalkınması yolunda yoğunlaştırdıklarını kaydeden Çiçek, MSKÜ ailesi olarak "hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" ilkesinden güç alarak büyüyüp, güçlendiklerini belirtti.