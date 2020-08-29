Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" projesi kapsamında hazırladığı Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

MŞÜ Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda eğitmenler, rehberler ve proje katılımcılarına sertifika dağıtıldı.

MŞÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Esin Kaya, törenin arından AA Muhabirine, Eğitim Fakültesi olarak bu yıl TÜBİTAK 4004 projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Bekir Yıldırım tarafından yürütülen projenin çeşitli bilim uygulamaları gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaya, hem öğrencilere hem de öğretmenlere eğitim fakültesi olarak uygulamalı eğitim verdiklerini aktardı.

Katılımcılara bilimin eğlenceli yüzünü projede göstermeye çalıştıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti;

"Bu projemize Türkiye'nin birçok ilinden 30 öğretmen ile ilimizde tespit ettiğimiz 30 öğrencimiz katıldı. Eğitmenlerimiz bilimi, sanatı, teknik gezileri buluşturarak katılımcılarımıza etkinlikler uyguladık. Bu proje sayesinde hem eğitim fakültemizi hemde ilimizi Türkiye'ye tanıtmış olduk.TÜBİTAK gibi prestij projeyi fakültemizde yürütmek bizim için gurur vericidir. Uygulamalarımızda özellikle öğretmenlere farklı uygulamaları sanatla, gezilerle birleştirip bunu okulda kendi uygulamalarında birleştirmelerini hedefledik. Öğrencileri de burada konuk etmemizin en önemli sebepleri ve amacı bilimi sevdirmek ve onu eğlenceli bir şekilde onlara sunmaktı. Projemiz 10 gün sürdü. İlk 5 gününü öğretmenlerimize, diğer 5 gününü de öğrencilerimize ayırdık. Proje sonunda çıktılarımız değerlendirdik. Çok eğlenceli ve zevkli geçtiğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Törene MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr Yaşar Karadağ, öğretim görevlileri ve öğrenci aileleri katıldı.