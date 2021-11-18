Son dakika haberi! MUAYENE OLDUKLARI HASTANE ÇIKIŞI KAZA YAPTILAR - Son Dakika

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde muayene oldukları hastane önündeki kontrolsüz kavşakta kamyonet ile çarpışan panelvan minibüsün sürücüsü Osman Özkan ile eşi Zeliha Özkan yaralandı. Kamyonetteki hafif yaralı 2 kişi ise yürüyerek acil servise gitti.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi önünde meydana geldi. Hastanede tedavi olduktan sonra yola çıkan Osman Özkan'ın kullandığı 32 ES 640 panelvan minibüsle, Adem Çelik idaresindeki 32 ET 414 plakalı kamyonet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Osman Özkan, sürücü mahallinde sıkıştı, eşi Zeliha Özkan ise yaralandı. Kazada, kamyonete bağlı römorktaki sürat teknesi de devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Panelvan minibüs sürücüsü Özkan, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdaheleleri kaza yerinde yapılan Özkan çifti, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada hafif yaralanan Adem Çelik ile Cafer Bulut ise 50 metre uzaklıktaki hastanenin acil servisine yürüyerek gitti.