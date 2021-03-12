Son dakika gündem: MUAYENESİ OLMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE YOLCU TEPKİSİ BU İŞLERİ NEDEN BU SAATE BIRAKIYORSUN - Son Dakika

KORONAVİRÜS kontrollü normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta da yapılan denetimlerde otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak denetlendi. Muayenesi olmayan Özel Halk Otobüsüne cezai işlem uygulandı. Şoföre tepki gösteren kadın yolcu Bu işleri neden bu saate bırakıyorsun diye tepki gösterdi.

Kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Denetimler kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde toplu ulaşım araçları denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

YOLCULAR ŞOFÖRE İSYAN ETTİ

Kontroller kapsamında durdurulan bir Özel Halk Otobüsü'nün muayenesinin olmadığı tespit edildi. Araç sahibine 314 lira cezai işlem uygulandı. Otobüste bekleyen yolcular aşağıya inerek polislerin yanına geldi. Geç kaldığını belirten bir kadın, otobüs sürücüsüne, Bu işleri neden bu saate bırakıyorsun Yazık günah değil mi bu kadar insana. Allah aşkına saat 08.30'u geçti diye tepki gösterdi. Otobüs sürücüsüne bir hafta süre verilmesinin ardından otobüs yolcularla seferine devam etti.