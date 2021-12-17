Bursa'nın Mudanya ilçesi Kaymakamı Ayhan Terzi, 44 yıldır hizmet veren ve geçen ekim ayında "depreme dayanıksız" olduğu gerekçesiyle yıkılan hükümet konağının yerine kısa sürede hazırlanan proje kapsamında yenisinin inşaata başlanacağını bildirdi.

Terzi, iadei ziyarette bulunduğu Mudanya Gazeteciler Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.

Ziyarette konuşan Terzi, Mudanya'da 1977 yılından bu yana faaliyet gösteren ve zaman zaman tadilat işlemi gören zemin dahil 5 katlı hükümet konağı binasının yıkımı ile yenisinin yapım çalışmalarının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Uzun yılardır hükümet konağında faaliyet gösteren 6 resmi kurumun yıkım sonrasında üç farklı kurumun mekanına taşındığını anımsatan Terzi, daha önceden projesi hazırlanan binanın çalışmalar sonrasında eski Tekel binasının olduğu alanda prestijli ve düzgün bir noktada konuşlandırılacağını söyledi.

Eğitimden kültür ve sanata, turizmden spora kadar konunun konuşulduğu ve Mudanya'nın sorunlarının da dile getirildiği buluşmada, Dernek Başkanı Yavuz Gerçekçi ile Hakkı Ovatman, Tarık Arslan, Öner Kıran, Çetin Gerçekçi ve Ömer Bilik hazır bulundu.

Ziyaret sonunda gazeteciler, Kaymakam Ayhan Terzi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.