Son dakika haber... Müdür, kendisini tacizle suçlayan kadın öğretmen için uzaklaştırma kararı aldırdı

ANKARA'da bir ilkokulda birlikte görev yaptığı öğretmene cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan okul müdürü A.Y., mağdur kadın müdür yardımcısı E.B. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olan çalışan E.B., okul müdürü A.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet sonrası soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y. hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda' bulunduğuna dikkat çekildi. Aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle bu eylemi yapmasının ağırlaştırıcı neden olduğu ifade edilen iddianamede, A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtildi.

ASLİYE CEZA GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mağdur avukatının itirazı üzerine hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine dosya, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi, ilk duruşma 20 Ekim'de görülecek.

BASINDA YER ALAN HABERLERDEN SONRA UZAKLAŞTIRMA KARARI

A.Y. haberlerin basında yer alması üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği iddiasıyla mağdur hakkında uzaklaştırma verilmesi için aile mahkemesine başvurdu. Sanığın talebini değerlendiren Ankara 2'nci Aile Mahkemesi mağdur öğretmen E.B. hakkında, bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. (DHA)