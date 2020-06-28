Son dakika haberi: MUĞLA Bodrum'da sahne alan Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü - Son Dakika

Son dakika haberi: MUĞLA Bodrum'da sahne alan Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü

Son dakika haberlerine göre Bodrum'da sahne alan Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgüŞARKICI Seda Sayan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu.

Bodrum'da sahne alan Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü

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ŞARKICI Seda Sayan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluştu. Sayan'ı izleyenler arasında oğlu Oğulcan Engin ile kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu da vardı. Sayan, şarkı arasında Eyüboğlu'na, Maşallah, çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz, Allah tamamına erdirsin dedi.

Şarkıcı Seda Sayan, Bodrum'daki ünlü restoranda sahne aldı. Şarkıcı Cenk Eren'in ardından sahneye gelen Sayan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun aradan sonra hayranlarıyla buluştu. Albümlerindeki sevilen şarkılarını seslendiren Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ile kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu'nun yanı sıra Gülben Ergen, Gonca Vuslateri, Murat Aksu, Arzu Aslan, Bilal Özcan, Esra Özmen gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim de izledi. Seda Sayan, oğlu ve sevgilisi için 'Ah Geceler' isimli parçasını 2 defa söyledi.

Seda Sayan, şarkı arasında izleyicilerle de esprili sohbetler yapıp, oğlunun kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu'na, Maşallah, çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin dedi.

Sahne kıyafetiyle de dikkat çeken Seda Sayan, ayakkabılarının, oğlu Oğulcan'ın Anneler Günü hediyesi olduğunu belirtip, En güzel ayakkabılar bende diyerek, Ezgi Eyüboğlu'na göz kırptı. 2 saat sahnede kalan Seda Sayan, hayranlarını eğlendirdi.

Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MUĞLA Bodrum'da sahne alan Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü - Son Dakika

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