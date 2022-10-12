Akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

12.10.2022 15:26

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Dere Mahallesi'nde eniştesi B.S'yi (70) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.S. (61), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.S. ile eniştesi B.S. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, M.S'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu eniştesi hayatını kaybetmişti. Olayın ardında kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Hisarcık, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akrabasını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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