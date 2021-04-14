Son dakika haberi: Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde 8 Nisan'da Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın silahla öldürülmesinin ardından şüpheli Mevlüt D'nin gidebileceği güzergahlarda arama çalışması yürüttü.

Ekiplerin Yaraş Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalardan kaçan zanlının bir süredir Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

Zanlı, saklandığı ormanlık alandan sabah saatlerinde çıkarak Kötekli Mahallesi'nde polis ekiplerine teslim oldu.

Ekipler tarafından Komiser Hamdi Bey Polis Merkezine götürülen Mevlüt D, buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Zanlıya yardım ettiği öne sürülen M.D, 10 Nisan'da Gazeller Mahallesi'nde yakalanmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.