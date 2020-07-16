Son dakika haberi... Muğla'da cennet koyda korkutan yangın - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda bulunan ormanlık alanda, yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı koydaki alevlere havadan müdahale ediliyor.

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