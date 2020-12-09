Son dakika haberi: Muğla'da cezaevinden izinli çıkan kişi uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli ayrılan kişi uyuşturucuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cezaevinden izinli ayrılan S.D'nin Aydın'dan Muğla'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin bindiği otobüsü durduran ekipler, kokuya duyarlı dedektör köpek "Kaptan" yardımıyla yapılan aramada, şüphelinin üstünde 266 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.D, jandarma karakoluna götürüldü.
- Kaynak: AA
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