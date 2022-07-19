Çam Mahallesi Koçak mevkisinde de belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milas ilçesine bağlı Kayaderesi Mahallesi Gokbel mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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