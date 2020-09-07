Son dakika haberi: Muğla'da deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK timi kurtardı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Ali ve Ozan Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi yönlendirildi.
Botla bölgeye ulaşan ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla tatilcileri Yediburunlar mevkisindeki kayalık yerden kurtardı.
Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:17 - Kaynak: AA
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