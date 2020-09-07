Son dakika haberi: Muğla'da deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK timi kurtardı - Son Dakika

Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi 'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi yönlendirildi.

İlçeye tatile gelen Ali ve Ozan Gür , Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor

Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı