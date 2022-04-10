Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Mehmet Göven'in (30) kullandığı fork-lift, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, aracın altında kalan Göven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Göven'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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