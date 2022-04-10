Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

10.04.2022 13:38

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Mehmet Göven'in (30) kullandığı fork-lift, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, aracın altında kalan Göven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Göven'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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